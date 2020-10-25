استهداف مرابض الطائرات الحربية بقاعدة الملك خالد في خميس مشيط السعودية

وفي تغريدة للمتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة التابعة للحوثيين، العميد يحيى سريع، قال: "تمكن سلاح الجو المسير من تنفيذ عملية هجومية باتجاه قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بطائرتين مسيرتين نوع قاصف 2k".

وأضاف "العملية استهدفت مرابض الطائرات الحربية في القاعدة وكانت الإصابة دقيقة".

ويعد الهجوم الجوي لجماعة "أنصار الله" هو الثاني من نوعه خلال أٌقل من 24 ساعة على قاعدة خميس مشيط، حيث أعلنت الجماعة مساء السبت، تنفيذ هجمات على مطاري جيزان وأبها وقاعدة خميس مشيط بثلاث طائرات مُسيرة مفخخة نوع قاصف k2.

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وأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، على لسان المتحدث الرسمي باسمه العقيد الركن تركي المالكي، في تصريح نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، فجر اليوم، اعتراض وتدمير طائرة مُسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه المنطقة الجنوبية في السعودية.

وتقود السعودية، منذ آذار/مارس 2015، قوات التحالف العربي لمساندة قوات الحكومة اليمنية في حربها ضد الحوثيين المسيطرين على العاصمة ومناطق أخرى في البلاد.

وتسببت الغارات الجوية للتحالف، والقصف الصاروخي والمدفعي المتبادل، وكذلك الهجمات بالصورايخ البالستية والطائرة المسيرة؛ في مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين في الجانبين.