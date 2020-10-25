وزارة العدل تعلن عن وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس والماجستير

أعلنت وزارة العدل اليوم الأحد عن بدء التقديم على المسابقة الوظيفية لوظائف بالمرتبة الثامنة والسابعة والسادسة (للرجال والنساء) من حملة البكالوريوس والماجستير.
وأشارت إلى أن التقديم متاح على تلك الوظائف من خلال بوابتها الإلكترونية اعتباراً من اليوم الأحد الموافق 08 / 03 / 1442هـ وحتى يوم الخميس الموافق 12 / 03 / 1442 هـ.
وحددت الوزارة عدداً من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين كالتالي : “توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على شهادات من الخارج ، أن يكون المتقدم أو المتقدمة سبق له حضور (اختبار القدرة المعرفية ) المحدد للجامعيين في الماجستير والبكالوريوس ولا تقل الدرجة عن 80% ، ألا يكون قد سبق التقدم لوظائف الوزارة وتمت الدعوة للمقابلة “.
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