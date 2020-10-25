شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور»: القبض على أشخاص مارسوا التفحيط والقيادة بسرعة عالية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكنت المديرية العامة للمرور من القبض على قائدي مركبات مارسوا التفحيط والقيادة بسرعة عالية، حيث عرضوا حياة الآخرين للخطر، والقيادة بدون لوحات تسجيل وتباهوا بذلك بنشر مقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت “المرور” في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” إنه تم إحالتهم للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

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