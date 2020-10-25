هنية: وفد من حماس يطير إلى القاهرة لبحث 3 ملفات رئيسية

وأوضح هنية، في بيان نقلته وسائل إعلام فلسطينية، أن الوفد سيبحث 3 ملفات رئيسية.
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وأشار رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إلى أن أبرز هذه الملفات هي "المصالحة"، و"الأوضاع السياسية في قطاع غزة"، و"تطورات أوضاع الاحتلال الإسرائيلي".
وقال هنية إن زيارة وفد حماس القاهرة، "تأكيدا عى العلاقة الراسخة بين الحركة ومصر، وللتباحث في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك".
وتابع هنية "سنهتم في تلك اللقاءات بمناقشة المستجدات السياسية، التي تمر بها المنطقة بشكل عام".
وقاله هنية إن الوفد سيكون برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، صالح العاروري.
ولكن رفض رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" في الكشف عن موعد الزيارة.
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