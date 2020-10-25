شكرا لقرائتكم خبر عن «حقوق الإنسان» تحذر: وجود الأطفال في هذه البيئة يعرضهم للانحراف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

أكدت هيئة حقوق الإنسان، على ضرورة الاهتمام بـ 3 فئات من الأطفال ، نظراً للمعاناة التي يمرون بها ، وهم الأطفال المشردون، والأطفال المحتاجون للرعاية، والمعرضون للانحراف.

وأوضحت الهيئة، أن وجود الأطفال في بيئة تعرض سلامتهم الأخلاقية والنفسية والجسدية والتربوية للخطر، يجعلهم عرضة للانحراف.

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وأشارت إلى أن الطفل المحتاج للرعاية، يقصد به كل طفل مجهول الأبوين أو حرم من رعايتهما أو رعاية أحدهما أو رعاية الأقارب، بسبب الوفاة أو الانفصال بين الزوجين أو السجن، أو الإصابة بمرض عقلي أو جسدي دائم كالشلل أو أي مرض آخر مستعص علاجه أو من في حكم ذلك وعجزت أسرته عن رعايته أو علاجه.

أما الطفل المشرد هو الطفل المعرض للخطر بسبب وجوده بصورة غير طبيعية في الشارع، للدرجة التي تعرض سلامته الأخلاقية أو النفسية أو الجسدية أو التربوية للخطر.