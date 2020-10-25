وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم انه وفقا لمعلومات دقيقة، تمكنت قوة مشتركة من الشرطة الاتحادية وجهاز المخابرات في محافظة كركوك من العثور على 8 أوكار للإرهابيين في ناحية الرشاد ضمن سلسلة جبال حمرين الممتدة من محافظة ديالى إلى كركوك، شمالي العاصمة بغداد.
وأكدت الخلية، تم تدمير هذه الأوكار التي احتوت "براميل" صهاريج وقود ودراجة نارية ومواد غذائية وبطاريات تفجير وC4 ومواد تفجير، فضلا عن تجهيزات لوجستية"، دون حادث يذكر.
يذكر أن طيران التحالف الدولي ضد الإرهاب نفذ أمس السبت، ضربة استهدفت وكرا يختبأ به عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي في ناحية بمحافظة نينوى شمالي العراق.
وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر القوات العراقية تدمر 8 أوكار فيها وقود وقوت لـ"داعش" شمالي البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.