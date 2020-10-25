القوات العراقية تدمر 8 أوكار فيها وقود وقوت لـ"داعش" شمالي البلاد

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم انه وفقا لمعلومات دقيقة، تمكنت قوة مشتركة من الشرطة الاتحادية وجهاز المخابرات في محافظة كركوك من العثور على 8 أوكار للإرهابيين في ناحية الرشاد ضمن سلسلة جبال حمرين الممتدة من محافظة ديالى إلى كركوك، شمالي العاصمة بغداد.

وأكدت الخلية، تم تدمير هذه الأوكار التي احتوت "براميل" صهاريج وقود ودراجة نارية ومواد غذائية وبطاريات تفجير وC4 ومواد تفجير، فضلا عن تجهيزات لوجستية"، دون حادث يذكر.

يذكر أن طيران التحالف الدولي ضد الإرهاب نفذ أمس السبت، ضربة استهدفت وكرا يختبأ به عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي في ناحية بمحافظة نينوى شمالي العراق.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.