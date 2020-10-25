سوريا... إخماد حريق اندلع بريف اللاذقية.. فيديو وصور

وبحسب ما نقلته وكالة "سانا" السورية للأنباء، فقد أخمدت فرق الإطفاء من دائرة الحراج في مديرية الزراعة وفوج إطفاء اللاذقية والدفاع المدني حريقاً شب في أراضي قرى الشبل وكرم الحلواني والمصيص التابعة لناحية المزيرعة بريف اللاذقية.

ونقلت الوكالة تصريح أحد مسؤولي مديرية الزراعة في اللاذقية، حيث أفاد بأن الحريق أتى على نحو 50 دونما من الأراضي الحراجية ومساحات صغيرة من الأراضي الزراعية.

واندلع في الأمس عدة حرائق في ناحية المزيرعة قام بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتصوير جزء منها.

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وواجهت سوريا موجة كبيرة من الحرائق، خلفت أعدادًا من الجرحى والنازحين، حيث شبت نيران هائلة في وقت سابق من الشهر الجاري، ملتهمة مساحات من الغابات والأحراش الجبلية في مناطق عدة من ريف محافظة اللاذقية.

واندلعت النيران في محافظات حمص وطرطوس واللاذقية ملتهمة مئات الهكتارات من غابات المناطق الساحلية وعدة مناطق جبلية في أرياف المحافظات منها جبلة ومشتى الحلو وصافيتا وتلكلخ وبلوران وصولا إلى وجبال منطقة القرداحة.