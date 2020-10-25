شكرا لقرائتكم خبر عن «التدريب التقني» تفتح باب القبول على برامج البكالوريوس والدبلوم.. رابط وموعد التقديم والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - واس:
أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، فتح باب القبول الإلكتروني، للراغبين في التقديم على برامج البكالوريوس والدبلوم في الكليات التقنية للبنين والبنات لخريجي الثانوية العامة أو ما يعادلها، ودبلوم المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية.
وأفاد مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة القصيم محمد بن صالح المذن أن فترة التسجيل لمرحلة البكالوريوس تبدأ من يوم الأحد الموافق 22 ربيع الأول وتستمر حتى يوم الاثنين الموافق 2 ربيع الثاني ، بينما ستكون لمرحلة الدبلوم في الفترة الصباحية والفترة المسائية ستبدأ اعتباراً من يوم الأحد 7 ربيع الثاني وحتى يوم الثلاثاء الموافق 16 ربيع الثاني في خمس كليات تقنية وفرعين للبنين وثلاث كليات تقنية للبنات، وكذلك خمسة معاهد، أربعة منها صناعية ثانوية ومعهد للعمارة والتشييد.
وبيّن المذن أن التقديم سيكون عبر بوابة القبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهنيhttps://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate.
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