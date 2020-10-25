شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور» يُفعل 12 نقطة فرز وتحكم على مداخل المنطقة المركزية للمسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت المديرية العامة للمرور بالعاصمة المقدسة تفعيل 12 نقطة فرز وتحكم على مداخل المنطقة المركزية للمسجد الحرام.

وأوضحت في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أن نقاط الفرز تعمل على تسهيل وصول المعتمرين والمصلين الحاصلين على التصاريح ولديهم حجوزات بفنادق المنطقة المركزية عن طريق وسائل النقل المختلفة، وتحويل المعتمرين الذين لديهم تصاريح للعمرة وليست لديهم حجوزات بالفنادق إلى المواقف المحددة.

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وأبانت أنها تقوم بتفويج مركبات الأجرة من خلال نقاط الفرز للمنطقة المركزية، للإسهام في نقل المعتمرين والمصلين بعد انقضاء الصلوات ومناسك العمرة، علاوة على قيامها بإدارة الحركة المرورية على جميع الطرق الرئيسية في أنحاء العاصمة المقدسة والطرق المؤدية إلى المنطقة المركزية والتحكم بالحركة داخلها.

ودعت الإدارة زوار بيت الله الحرام إلى الالتزام بالتعليمات والأنظمة المرورية والإجراءات الاحترازية والوقائية لجائحة كورونا حرصاً على سلامتهم، والتعاون مع رجال المرور لتسهيل وتنظيم تحركاتهم وتنقلاتهم.