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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سمكة قرش تنهش جسد رجل قبالة ساحل أستراليا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 أكتوبر 2020
متابعات_ الخليج 365
قال منقذون إن رجلا يبلغ من العمر 59 عاما يرقد في حالة خطيرة بعدما هاجمته سمكة قرش عند الحاجز المرجاني العظيم في أستراليا اليوم الأحد.
ونقل المسعفون الرجل من منطقة بريتومارت ريف إلى مستشفى تاونزفيل لمعالجته من جروحه البالغة.
وذكرت وسائل إعلام أن الرجل كان يمارس الصيد بالرمح قرب المنطقة عندما هاجمته سمكة القرش في وقت الظهر تقريبا.
وقال ديفيد همفريز الطبيب في جمعية لايف فلايت أستراليا "لا يزال في حالة خطيرة بعدما تدخلنا لإسعافه ويخضع الآن لجراحة عاجلة هنا في المستشفى".
وتشير جمعية تارونجا كونسرفيشن سوسايتي أستراليا إلى أن عدد هجمات أسماك القرش المميتة دون أي استفزاز في أستراليا هذا العام بلغ سبع هجمات ومن بينها هجومان في كوينزلاند.
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