تعرف إلى آخر دولة تتخطى المليون إصابة بفيروس كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 أكتوبر 2020
متابعات_ الخليج 365
تجاوزت كولومبيا، بعد ظهر يوم أمس، حاجز المليون إصابة بفيروس كورونا، لتصبح ثامن دولة تتخطى هذا الحاجز على مستوى العالم مسجلة مليون و7711إصابة مؤكدة و30 ألف حالة وفاة.
وارتفعت حالات الإصابة في كولومبيا بشكل مطرد، على الرغم من أكثر من خمسة أشهر من الحجر الصحي الذي تم تخفيفه تدريجياً، والذي أضر بالاقتصاد وأدى إلى ارتفاع معدلات البطالة.
ومع تسابق العلماء في شتى أنحاء العالم للعثور على لقاح لكورونا، تقول كولومبيا إنها مستعدة لتوزيع أي لقاح يثبت فعاليته.
وخصصت كولومبيا بالفعل 213 مليون دولار لمبادرة كوفاكس العالمية، ما يضمن توفير لقاح ضد كوفيد-19 لنحو عشرة ملايين نسمة.
وسيتم إعطاء أولوية في التطعيم لمن تجاوزت أعمارهم 60 عاماً والمصابين بمشكلات صحية بالفعل والعاملين في مجال الرعاية الصحية.
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