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المكسيك ترفض دواءً أمريكيا لفيروس كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 أكتوبر 2020

المكسيك ترفض دواءً أمريكيا لفيروس كورونا

متابعات_ الخليج 365

أعلنت المكسيك الجمعة أنها لن تتبع بالضرورة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية في الموافقة على استخدام عقار "ريمديسيفير"، الذي تنتجه شركة جيلياد ساينس، في علاج الإصابات بكوفيد-19.

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وسبق لهيئة الضبط الصحي المكسيكية "كوفيبريس" أن رفضت مرتين السماح باستخدام عقار "ريمديسيفير" حسب نائب وزير الصحة هوغو لوبيز قاتيل الذي قال خلال ندوته الصحفية الدورية "ليس لدينا أوامر من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية" موضحا أن "كوفيبرييس" "توصلت إلى أن الأدلة لا تشير إلى فائدة وفعالية كافية" لهذا الدواء.

 

وكانت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية قد وافقت الخميس على استخدام عقار "ريمديسيفير" في علاج المصابين بكوفيد-19 في الولايات المتحدة الأمريكية معتبرةً إياه العقار الوحيد المسموح به في البلاد لعلاج المصابين بالوباء. في المقابل، قالت المنظمة العالمية للصحة الأسبوع الماضي إن هذا العقار، الذي تردد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عولج به مؤخرا، ليس له فعالية أو أن فعاليته ضعيفة في إنقاذ المصابين بالفيروس بشكل خطير من الموت.

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