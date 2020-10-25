- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المكسيك ترفض دواءً أمريكيا لفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 أكتوبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت المكسيك الجمعة أنها لن تتبع بالضرورة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية في الموافقة على استخدام عقار "ريمديسيفير"، الذي تنتجه شركة جيلياد ساينس، في علاج الإصابات بكوفيد-19.
وسبق لهيئة الضبط الصحي المكسيكية "كوفيبريس" أن رفضت مرتين السماح باستخدام عقار "ريمديسيفير" حسب نائب وزير الصحة هوغو لوبيز قاتيل الذي قال خلال ندوته الصحفية الدورية "ليس لدينا أوامر من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية" موضحا أن "كوفيبرييس" "توصلت إلى أن الأدلة لا تشير إلى فائدة وفعالية كافية" لهذا الدواء.
وكانت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية قد وافقت الخميس على استخدام عقار "ريمديسيفير" في علاج المصابين بكوفيد-19 في الولايات المتحدة الأمريكية معتبرةً إياه العقار الوحيد المسموح به في البلاد لعلاج المصابين بالوباء. في المقابل، قالت المنظمة العالمية للصحة الأسبوع الماضي إن هذا العقار، الذي تردد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عولج به مؤخرا، ليس له فعالية أو أن فعاليته ضعيفة في إنقاذ المصابين بالفيروس بشكل خطير من الموت.
كانت هذه تفاصيل خبر المكسيك ترفض دواءً أمريكيا لفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.