شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كولومبيا تتخطى حاجز المليون إصابة بـ" كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تجاوزت كولومبيا أمس حاجز المليون إصابة بفيروس كورونا المستجد، وفق ما أعلنته وزارة الصحة الكولومبية.



وأوضحت الوزارة أنها سُجّلت خلال الساعات الـ 24 الماضية 8 آلاف و769 إصابة بالفيروس ما يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى مليون و7 آلاف و711 وذلك منذ تسجيل أول إصابة في كولومبيا يوم 6 مارس الماضي .. فيما تقارب حصيلة الوفيات 30 ألف وفاة.

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