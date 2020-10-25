برلماني تونسي: رئاسة الجمهورية تطالب بزيادة ميزانيتها

وذكر النائب منذر بن عطية، عضو اللجنة المالية في البرلمان التونسي، في تصريحات نقلته شبكة "نسمة" التونسية، إن رئاسة الجمهورية طلبت زيادة ميزانيتها 28 مليار دينا تونسي.
وأرفق النائب التونسي تصريحاته بصورة قال إنها لنص طلب الرئاسية التونسية بزيادة ميزانيتها.
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وأوضح النائب التونسي "طلب الرئاسة التونسية يأتي في الوقت الذي تم فيه تخفيض ميزانية مجلس النواب من 43 مليار و900 مليون دينار تونسي إلى 42 مليار و800 مليون دينار تونسي".
وأكمل عضو البرلمان التونسي بقوله "رئاسة الجمهورية وبعد سنة من العمل الجبار والعطاء الغزير، تطلب رفع ميزانيتها من 140 مليار و900 مليون دينار تونسي إلى 169 مليار دينار تونسي، أي بزيادة تصل إلى 28 مليار كاملة".
وأتم بقوله "أنتم تريدون هذا، إذا هنيئا لكم بما تريدون".
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