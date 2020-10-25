المعلم يجتمع مع المبعوث الأممي إلى سوريا لبحث أعمال اللجنة الدستورية

دمشق – سبوتنيك. وقال مصدر دبلوماسي لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد "وزير الخارجية السوري وليد المعلم يجتمع حاليا مع المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون لبحث أعمال اللجنة الدستورية السورية، قبل أيام من إحاطة المبعوث الأممي إلى سوريا أمام مجلس الأمن الدولي".
ومن المقرر أن تنعقد مجددا أعمال اللجنة الدستورية السورية في جنيف يوم 30 أكتوبر/ تشرين الأول.
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت أغسطس/ آب الماضي، تعليق المحادثات حول الدستور السوري في جنيف بعدما تبين إصابة مشاركين بوباء "كوفيد-19"، وذلك بعد بضع ساعات من بدء الاجتماعات.
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