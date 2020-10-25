شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاستخبارات الإسرائيلي يكشف تفاصيل التطبيع الأمني والتجاري مع السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين، إن قرار التطبيع بين السودان وإسرائيل، كان قراراً جامعاً ومتفقاً عليه من أطراف الحكم في السودان، واصفاً الاتفاق بالتاريخي وسيساهم في تقوية العلاقة بين السودان وإسرائيل. وقال كوهين في حوار مع صحيفة (السوداني) السودانية، إن المناقشة الفعلية بشكل مباشر بين الخرطوم وإسرائيل بدأت بعد لقاء البرهان ونتنياهو في عنتيبي، وتبعتهُ سلسلة من اللقاءات بين وفدي الدولتين تحت رعاية أمريكية، وآخر اللقاءات كانت الأسبوع الماضي ونجح فيها الوفدان في كسر الحاجز والوصول لاتفاق سلام، نص على تطبيع العلاقات الثنائية بين البلدين.

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وأضاف: “إسرائيل لم تقدم وعوداً للسودان بمساعدات مالية حتى الآن، لكن المُتّفق عليه تطبيع العلاقات على المستوى الدبلوماسي وسيكون هناك تعاون أمني، وتبادل سلع تجارية، واستثمارية بين البلدين”، وتوقع كوهين زيارة وفد سوداني لتل أبيب قريبًا، ووفد إسرائيلي في الخرطوم.

وتابع: “سأزور الخرطوم بمعية وفد استثماري، أنا شخصياً سأترأس الوفد الإسرئيلي القادم للخرطوم بعد التوقيع الرسمي على اتفاق السلام بين إسرائيل والخرطوم، وأود أن أقدم دعوة بشكل رسمي للحكومة السودانية لإرسال وفد سوداني الى تل أبيب”.