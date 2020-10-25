شكرا لقرائتكم خبر عن وفود متبادلة بين السودان وإسرائيل قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الاستخبارات الإسرائيلي، إيلي كوهين، في مقابلة نشرتها اليوم صحيفة "السوداني"، إن "وفدا سودانيا سيزور تل أبيب قريبا، وإنه سيتوجه لاحقا إلى الخرطوم، على رأس وفد إسرائيلي". وأكد كوهين، أن إسرائيل ستتعاون مع السودان في عدة مجالات، وتوقع إقامة تعاون أمني بين البلدين، وتبادل للسلع وللاستثمارات. كما أفادت مصادر إسرائيلية، بأن اتفاق التطبيع، سيسهل عملية إعادة طالبي حق اللجوء السياسي السودانيين، إلى بلدهم.

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