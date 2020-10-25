شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية البحرينية تدين تفجير المركز التعليمى بأفغانستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت وزارة الخارجية البحرينية التفجير الإرهابى الذى استهدف مركزًا تعليميًا فى مدينة كابول في أفغانستان، والذي أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من الأشخاص بينهم أطفال، مؤكدة تضامنها مع أفغانستان في كل ما تتخذه من إجراءات رادعة لمكافحة العنف والتطرف والإرهاب في أراضيها. وأعربت الوزارة -وفقا لما أوردته وكالة الأنباء البحرينية- عن بالغ التعازي والمواساة لأهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها بسرعة الشفاء لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي الآثم، مشددة على ضرورة تكاتف المجتمع الدولي من أجل القضاء على الإرهاب بكل صوره وأشكاله وتجفيف منابع دعمه وتمويله.

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