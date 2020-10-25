شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخبارات العراقية تلقى القبض على إرهابيين اثنين فى بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية اليوم الأحد إلقاء القبض على "إرهابيين" اثنين بعمليتين منفصلتين في العاصمة بغداد، وذكرت الوكالة ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) ـ أنه تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية وبعد ورود معلومات استخباراتية من قبل المصادر ألقت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات بغداد في وزارة الداخلية القبض على إرهابيين اثنين بعمليتين منفصلتين في منطقة المنصور والدورة ببغداد. وأضافت أنهما مطلوبان وفق أحكام المادة 4 ارهاب لانتمائهما لعصابات داعش الإرهابية، عمل الأول كعسكر بما يسمى فرقة الفرقان والمكني "أبو عائشة"، فيما عمل الثاني كموزع كفالات لما يسمى ولاية الجنوب والمكني "أبو إسحاق". وتابعت أنه "من خلال التحقيقات الأولية معهما اعترفا بانتمائهما لتلك العصابات الإجرامية واشتراكهما بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين قبل عمليات التحرير، حيث تم إيداعهما التوقيف لاستكمال التحقيق ولاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما".

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