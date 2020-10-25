شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة العامة للأرصاد بالسعودية تحذر من أمطار رعدية على منطقة تبوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالسعودية اليوم الأحد، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة تبوك، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية، تشمل تبوك ومحافظات البدع وحقل وضباء، مشيرةً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم طقس مستقر على معظم مناطق المملكة، فى حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على منطقتى مكة المكرمة، والمدينة المنورة، لتشمل الأجزاء الساحلية لتلك المناطق، فى حين تكون السماء غائمة جزئياً على أجزاء من جنوب المملكة.

وأشار تقرير هيئة الأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شرقية تتحول الى شمالية غربية على الجزء الشمالى وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبى والأوسط بسرعة 15-38 كم ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 35 كم ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.