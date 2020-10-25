شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. مستقر فى السعودية ومعتدل بالبحرين وسلطنة عمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد دول لخليج حالة طقس متباينة من درجات الحرارة اليوم، حيث توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالسعودية فى تقريرها عن حالة الطقس مستقر على معظم مناطق بالسعودية، وفى الامارات الطقس صحوا إلى غائم جزئياً، وفى البحرين معتدلا ورطب، والعظمى فى الكويت 35 أما فى سلطنة عمان الكبرى 32 .

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم طقس مستقر على معظم مناطق المملكة، فى حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على منطقتى مكة المكرمة، والمدينة المنورة، لتشمل الأجزاء الساحلية لتلك المناطق، فى حين تكون السماء غائمة جزئياً على أجزاء من جنوب المملكة.

وأشار تقرير هيئة الأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شرقية تتحول الى شمالية غربية على الجزء الشمالى وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبى والأوسط بسرعة 15-38 كم ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 35 كم ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

الامارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً شرقاً، ورطب ليلاً وصباح الإثنين على بعض المناطق الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً و حركتها جنوبية شرقية - شمالية شرقية 16 إلى 26 تصل إلى 36 كم س أحياناً.

و أوضح المركز - فى بيانه اليومى - ان الموج فى الخليج العربى سيكون خفيفا إلى متوسط و سيحدث المد الأول عند الساعة 10:32 والمد الثانى عند الساعة 19:37 و الجزر الأول عند الساعة 13:13 والجزر الثانى عند الساعة 03:27 ، و فى الخليج العربى يكون الموج متوسطا و سيحدث المد الأول عند الساعة 17:40 والمد الثانى عند الساعة 06:34 و الجزر الاول عند الساعة 12:10 والجزر الثانى عند الساعة 23:35.

و فيما يلى بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبى 37 21 70 15 دبى 36 23 65 10 الشارقة 38 17 65 10 عجمان 37 20 70 15 أم القيوين 36 16 70 10 رأس الخيمة 36 14 70 15 الفجيرة 34 22 40 10 العين 35 22 40 10 ليوا 37 19 95 10 الرويس 32 19 80 40 السلع 33 18 80 30 دلما 34 25 70 40 طنب الكبرى 35 25 75 35 طنب الصغرى 35 25 75 35 أبو موسى 35 24 70 30

البحرين

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أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بالبحرين، أن الطقس المتوقع اليوم السبت فى مملكة البحرين سيكون معتدلا ورطب فى بداية اليوم.

الرياح متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد، ولكنها شمالية شرقية بوجه عام من 10 إلى 15 عقدة احياناً بعد الظهيرة، ارتفاع الموج من قدم إلى ثلاث أقدام عند السواحل ومن ثلاث إلى ستة أقدام فى عرض البحر.

درجة الحرارة العظمى 32 درجة مئوية والصغرى 21 درجة مئوية، الرطوبة النسبية العظمى 90% والصغرى 20%. أعلى مد فى الساعة 12:16 صباحاً وفى 10:43 صباحاً، وأدنى جزر فى الساعة 5:47 مساء وفى الساعة 6:33 صباحاً، شروق الشمس فى تمام الساعة 5:42 صباحاً والغروب عن الساعة 5:01 مساء.

الكويت

درجة الحرارة العظمى: 35 °ﻡ

نهارًا

مائل للحرارة و رطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 28 كم ساعة .

ليلًا

معتدل و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 28 كم ساعة .

سلطنة عمان

سيكون الطقس نهاراً غالباً صافياً وتكون درجة الحرارة العظمى 32°م وهي مشابهة ليوم أمس. سيكون الطقس ليلاً صافياً وتكون درجة الحرارة الصغرى 19°م وهي أقل بـ2°م من ليلة أمس.