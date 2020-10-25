الغرب وحرية التعبير

الكثير من الحضارات تتبنى وتدعو للكثير من المبادئ الانسانية التي يقول ظاهرها أن في تفعيلها خدمة لحقوق البشر وتحقيق للمزيد من الأمن والرخاء والريادة لهم في العالم ومن بين هذه المبادئ التي يتم التبشير بها والدعوة لتبنيها بكل حماس مبدأ حرية التعبير والذي ينتشر زعم تبنيه والدعوة إلى ممارسته في الدول الغربية بكثرة بإعتبار أن من شأن الترغيب فيه والحث على ممارسته تقديم صورة راقية عن مدى وعي من يتبناه ومدى تقدمه حضارياً وفكرياً ويضربون الأمثلة بالحضارات المتبنية له (قاصدين أنفسهم بالطبع) وكيف أنها تتسيد العالم في واقعنا المعاصر إلا أن اللافت للنظر عند تقييم ممارسة مبدأ حرية التعبير في الغرب يرى المراقب المحايد أن المظهر العام لممارسة الغرب لهذا المبدأ يحكمه تفاعل غربي آخر خلاصته ترتكز على مبدأ “الكيل بمكيالين” رغم إنكارهم الدائم لذلك إلا أن واقعهم يشهد بأنهم يطبقونه بحذافيره عملياً والدليل على ذلك أن هنالك قضايا معينة يرى المجتمع الغربي أن في التعبير عمّا يفندها أو يشكك في حدوثها إعتداء صارخ وتهجم واضح ومخالفة كبرى يجب محاربتها وعدم السماح بطرحها ليس من باب خطأها المنهجي المجرد في نظرهم وإنما من باب الترسيخ التراكمي لحقيقة حدوث هذه القضايا في الوعي الجمعي عندهم، ترسيخ لا يقبل المجتمع الغربي من خلاله حتى بتمحيص أدلّة هذه القضايا والتأكد من مدى صحّتها.

ولعل أبرز هذه القضايا المحرم في الذهن الغربي التطرق لها ونقاش مدى حقيقة وقوعها قضية “المحرقة النازية لليهود” والتي نقول عنها كمسلمين في حال ثبوت صحّتها بأنها جريمة بشعة وواقعة عنصرية دموية مقيتة يجب التنديد بها وبمن قام بها وبكل من يدافع عنها ومن أبرز الشواهد على تحريم نقاش هذه القضية تحديداً ما يقوله الواقع الغربي تجاه الكثير من المفكرين الغربيين أنفسهم ممن يشككون في صحّة حدوث هذه الواقعة ويؤكدون أنها مجرد حيلة سياسية يهودية الصنع والمنشأ لكسب التعاطف الغربي مع اليهود وقضاياهم بغض النظر عن مدى عدالتها وهذا التشكيك عرّض هؤلاء المفكرين ولازال يعرضهم للإتهام بالتهمة المعلبة الجاهزة التي تُلصق بكل من يشكك في حدوث تلك الواقعة أو كل من يتعرض لأي مخالفة يرتكبها النهج اليهودي ومؤيديه وهذه التهمة هي “معاداة السامية” وهذه المفارقة الغربية حول هذه القضية تحديداً وتباين آراء المفكرين الغربيين حول حقيقة حدوثها، فيها دليل واضح على أن ممارسة مبدأ حرية التعبير في الذهن الغربي يخضع لمعايير متعددة ومتناقضة يؤكدها واقعهم المشاهد والملموس وليس أدلّ على ذلك من حادثة نشر الرسومات المسيئة لرسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم والذي فيه تعدي واضح وضوح الشمس في رابعة النهار على ثقافة ودين أكثر من مليار مسلم ورغم ذلك لا يرى الغرب أي حرج في السماح بنشرها تحت مسمى حرية التعبير علماً بأن في هذا السماح مناقضة تامة وواضحة لتعريف مبدأ حرية التعبير نفسه كما وضعوه هم أنفسهم الذي يقول بأن من حق أي شخص التعبير عن رأيه بشرط ألا يكون في تعبيره هذا أي تعدي أو تطاول على معتقدات وثوابت الآخرين.

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ختاماً إن ما يهمنا معرفته في هذا الصدد أن علينا كعرب ومسلمين إدراك أن مبدأ حرية التعبير تحديداً من وجهة النظر الغربية هو مبدأ مطاطي وتتحكم في عملية التعبير عنه معايير ودوافع متعددة ومختلفة يتمثل بعضها في طبيعة نظرتهم إلينا وكذلك في طبيعة نظرتهم إلى ثقافتنا وديننا الأمر الذي يجب أن يجعلنا حذرين جداً عند السعي لتبني أي مبدأ يتم الترويج له من قبلهم وأن لا نكتفي بالاعتماد على ظاهر قولهم فقط بل يجب علينا دراسة هذا المبدأ دراسة دقيقة مصحوبه بمراقبة أدق لطبيعة تفكير من يمارسه وطبيعة القضايا التي يعبر فيها عن رأيه إضافةً إلى عامل آخر مهم ويتمثل في ضرورة الاطلاع على حقيقة مواقف مجتمعه التاريخية منّا كعرق وكدين وكأمة حتى يتضح لنا وبصورة لا لبس فيها مدى صدق حرصه علينا واهتمامه بنا.

كتبه: احمد بني قيس