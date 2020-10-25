شكرا لقرائتكم خبر عن «الحصيني» يتوقع هطول أمطار متفاوتة على هذه المناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة، اليوم وليلة الاثنين.

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وقال الحصيني، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، -اليوم الأحد وليلة الاثنين هطول أمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من الحدود الشمالية والجوف وتبوك خاصة أقصى شمال تلك المناطق.

وأشار إلى توقعات بهبوب رياح متوسطة على أجزاء من تبوك وشمال شرق جدة وشمال جازان.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت استقرار الطقس على معظم مناطق المملكة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على منطقتي مكة المكرمة، والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية لتلك المناطق، كما توقّعت أن تكون السماء غائمة جزئيًا على أجزاء من جنوب المملكة، كما يتوقّع تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية.