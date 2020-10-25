شكرا لقرائتكم خبر عن «تويتر» يتيح ميزة جديدة لمستخدمي «أندرويد» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

أعلن موقع ”تويتر“ عن ميزة جديدة لمستخدمي هواتف أندرويد، بإتاحة زر لمشاركة التغريدات خارج التطبيق، بحيث يصبح إرسال المشاركات إلى شخص ما أمرا سهلا، بعد أن كانت هذه الميزة متاحة سابقا لمستخدمي هواتف iOS فقط.

وتهدف الميزة الجديدة إلى الوصول للمزيد من الأشخاص، بحيث يمكن لمستخدمي تويتر مشاركة الموضوعات أو التغريدات التي يحبونها مع أصدقاء على تطبيقات أخرى مختلفة غير موقع التدوين القصير.

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وإليك طريقة مشاركة تغريدات خارج التطبيق :

1: في صفحة الموضوع الذي تريد مشاركته، انقر فوق رمز المشاركة في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة.

2: انقر على خيار ”Tweet this“ إذا كنت تريد مشاركة صفحة الموضوع في تغريدة. أو انقر على ”إرسال عبر رسالة خاصة“ ”Send via Direct Message“ إذا كنت تريد مشاركة صفحة الموضوع في رسالة خاصة.

3: يمكنك النقر فوق ”مشاركة عبر“، ”Share via…“ لمشاركة صفحة الموضوع بطريقة أخرى، مثل رسالة نصية أو بريد إلكتروني.