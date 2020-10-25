دولتان جديدتان تصنفنان "حزب الله" منظمة إرهابية... وواشنطن ترحب

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وشدد بومبيو، على أن "حزب الله منظمة إرهابية عابرة للبلدان، هدفها تنفيذ أجندة إيران الخبيثة"، مشبها "حزب الله بالقاعدة وداعش من حيث تمدده عبر العالم، حسب ما أظهرته مخططات تم الكشف عنها ومنع حصولها في السنوات الأخيرة في القارات الأمريكية والأوروبية الإفريقية والآسيوية والشرق الأوسط".
وحث وزيرالخارجية الأمريكي، "جميع شركاء الولايات المتحدة على تصنيف حزب الله ككل منظمة إرهابية"، مؤكداً أن "لا فرق بين جناحه العسكري والسياسي". كما ذكّر بقرارات مماثلة اتخذتها كل من ألمانيا وليتوانيا وكوسوفو، بالإضافة لتعهد في هذا السياق من صربيا.
واعتبر أن تلك القرارات الحاسمة تشكل اعترافا بأن حزب الله، بجناحيه السياسي والعسكري، منظمة إرهابية ويشكل تهديدا كبيرا في أوروبا وسائر أنحاء العالم، وحث جميع البلدان لأخذ أي قرارات من شأنها منع أنشطة حزب الله ومموليه على أراضيها.
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