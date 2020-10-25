شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يكشف عن أكثر الفئات الواجب حصولها على تطعيم الأنفلونزا الموسمية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نصح استشاري الأمراض الباطنية والأمراض المعدية الدكتور نزار باهبري الجميع بضرورة أخذ تطعيم الإنفلونزا الموسمية، لافتاً إلى أن موسم الشتاء هذا العام مختلف عن أي موسم سابق.
وقال الدكتور “باهبري” خلال مداخلة مع برنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن أخذ التطعيم سيقلل من أعداد الإصابات بالأنفلونزا وبالتالي التقليل من مضاعفاتها ولن يحتاج المريض دخول المستشفى، كما سيقلل التطعيم من أعراض الأنفلونزا.
وأوضح أن الإنفلونزا الموسمية تضعف المناعة وتعد سبباً لإصابة بعض الأشخاص بفيروس “كورونا”.
وأشار إلى أن التطعيم ضد الإنفلونزا آمن وأن 1 % ممن يأخذونه يتعرضون للسخونة وألم في العظام فقط.
وأكد أن الحوامل وكبار السن وأصحاب الأمراض التنفسية هم أكثر الفئات التي يجب عليها التطعيم.
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