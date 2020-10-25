شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة» توضح مدى إمكانية فتح «سجل تجاري» لمنسوبي «القطاع العسكري» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : ردت وزارة التجارة ، على استفسار ورد لحسابها الرسمي على “تويتر” بشأن مدى إمكانية فتح سجل تجاري للعسكريين . وأكدت الوزارة ، أنه غير مسموح لمنسوبي القطاع العسكري ممارسة أنشطة تجارية وفتح سجلات بذلك لهم. Advertisements يذكر أن وزارة التجارة قد أتاحت استخراج سجل تجاري إلكترونيًّا للتجار والمستثمرين من المواطنين عن طريق زيارة البوابة الرسمية :هنا. وتم تحديد رسوم فتح وإصدار سجل تجاري بمبلغ ٢٠٠ ريال للسجل التجاري الرئيسي للنشاط (للسنة الواحدة)، ويضاف عليها رسوم الغرفة التجارية حسب نوع النشاط للسجل التجاري والدرجة لكل سنة. ويتم إضافة ورسوم الإصدار (١٠٠ ريال) للسجل التجاري الفرعي للنشاط (للسنة الواحدة)، وتضاف عليها رسوم الغرفة التجارية حسب نوع نشاط السجل التجاري وحسب الدرجة لكل سنة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «التجارة» توضح مدى إمكانية فتح «سجل تجاري» لمنسوبي «القطاع العسكري» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.