شكرا لقرائتكم خبر عن «مكافحة الفساد»: ارتفاع البلاغات الواردة خلال العام الماضي.. وهذه القضايا تتصدر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت إحصائية أجرتها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، عن ارتفاع البلاغات الواردة للهيئة خلال العام الماضي 2019.

ووفقاً لـ”الوطن” فقد بلغ إجمالي البلاغات نحو 20285 بلاغاً مسجلة ارتفاعا بنسبة 26.8% مقارنة بعام 2018 والذي بلغت فيه 15991 بلاغاً.

واستحوذت منها بلاغات الفساد المالي والإداري على 57.2%. من إجمالي عدد البلاغات المقدمة للهيئة.

وبلغت البلاغات المشمولة، باختصاصات الهيئة نحو 8913 بلاغاً بنسبة 43.9%، فيما وصلت البلاغات غير المشمولة باختصاصات الهيئة 11372 بلاغا بنسبة 56.1%.

وأوضحت الإحصاءات، إن البلاغات الواردة عن سوء الاستعمال الإداري استحوذت على النسبة الأعلى في بلاغات الفساد المالي والإداري،بـ 20 ألف بلاغ، بنسبة 26.8%، وجاءت ثانياً بلاغات اختلاس أو تبديد أو التفريط بالمال العام بـ 1322 بلاغا بنسبة 17.5%.

وأشارت إلى أن بلاغات التزوير احتلت المرتبة الثالثة بـ 1161 بلاغا بنسبة 15.4%، ثم استغلال نفوذ الوظيفة بـ 1120 بلاغا، والاستجابة لرجاء أو توصية 840 بلاغا، وبلغت بلاغات الرشوة 495 بلاغا.

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