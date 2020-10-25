شكرا لقرائتكم خبر عن “الصحة”: تطبيق الإجراءات الوقائية هو الحل الوحيد لمواجهة “كورونا” (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

أكد وكيل وزارة الصحة للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري أن المملكة كغيرها من دول العالم تواجه نشاطا لفيروس كورونا ، ورصدت زيادة في الحالات خلال الأيام الماضية.

وبشأن ما تم تداوله في منصات التواصل الاجتماعي حول مقترح من الوزارة بفرض منع التجول ، قال عسيري في مداخلة مع قناة الإخبارية ، أن المملكة ما زالت في الموجة الأولى، وهناك مزيد من الوقت لمنع حدوثها ، مشيراً إلى أن الحالات المرتفعة التي تم رصدها خلال الأيام الماضية كانت لدى فئة الشباب، ولم تَحْتَج للتنويم في المستشفيات .

وأوضح عسيري ، أن التهاون والتساهل أحد أهم أسباب ارتفاع الإصابات بكورونا خلال الأيام الماضية، مشددا على أن تطبيق الإجراءات الوقائية هو الحل الوحيد لمواجهة الفايروس، وأن لقاح كورونا يحتاج لعدة أسابيع وأشهر حتى وصوله، كما يحتاج فترة أطول لتوفيره للجميع.