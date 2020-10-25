شكرا لقرائتكم خبر عن «الضمان الصحي» : التأمين لا يشمل علاج «كورونا» لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

أوضح المتحدث الإعلامي باسم مجلس الضمان الصحي التعاوني عثمان القصبي، أن فيروس كورونا المستجد ، ليس من الأمراض المزمنة التي يشملها التأمين الصحي .

وأكد القصبي بحسب “عكاظ” ، أن الدولة تكفلت بعلاج جميع الفئات المصابة بفيروس كورونا من سعوديين وأجانب، حتى مخالفي نظام الإقامة والعمل، على نفقتها.

وأشار إلى أنه ، إذا كان المؤمَّن له لديه مشاكل أخرى كالفشل الكلوي والسكر ونحوه من الأمراض المزمنة وأصيب بالفايروس فعلاجه بكورونا على حساب الدولة، أما الأمراض الأخرى المزمنة فيستمر علاجه حسب التأمين الطبي ونظام المجلس.