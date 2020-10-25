شكرا لقرائتكم خبر عن إقليم كردستان العراقى يسجل 860 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة فى إقليم كردستان تسجيل 860 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، الإقليم بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" أن الإصابات الجديدة بفيروس كورونا ، توزعت بأربيل 330، السليمانية 109، كرميان 28، دهوك 383، حلبجة 10.

وبلغت حالات الشفاء 454 حالة متوزعة فى أربيل 113، السليمانية 17، كرميان 26، دهوك 258، حلبجة 20.