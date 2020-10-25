عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وزيرة الهجرة تتواصل مع طفل مصري فاز بجائزة شخصية العام في النمسا

الأحد 25 أكتوبر 2020

الخليج 365

هنأت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم، الطفل ميسرة على فوزه بلقب "شخصية العام 2020" في النمسا، نتيجة جهوده وإطلاقه مبادرة لمساعدة كبار السن في ظل كورونا.



وأعربت عن "فخرها بأبناء المصريين بالخارج، وما يضربونه من أمثلة رائعة في خدمة من حولهم"، مؤكدة أن "جائحة كورونا أظهرت نقاء معدن المصريين بالخارج، وشهامتهم في مواقف كثيرة".

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وتابعت: "المستشار النمساوي سباستيان كورتس، سلم ميسرة محمود ابن محافظة سوهاج بصعيد مصر، الجائزة والتي تمنحها جريدة (دي بريسه) تقديرا لنشاطه في العمل العام".

وأسس ميسرة مبادرة عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" بمعية عدد من زملائه لمساعدة الأشخاص كبار السن في تلبية احتياجاتهم في مدينة فيينا لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وطلبت وزيرة الهجرة المصرية من ميسرة دعوة أصحابه في النمسا لزيارة مصر والتعرف على تاريخها وحضارتها من خلال مبادرة "منتديات الجيل الثاني"، والتي تنظمها الوزارة.