عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اتصالات الإماراتية تحصد لقب الشبكة الأسرع في العالم

الأحد 25 أكتوبر 2020

الخليج 365

حصدت شركة اتصالات الإماراتية، السبت، لقب "شبكة الهاتف المتحرك الأسرع في العالم" لعام 2020.



وحازت الشركة الإماراتية لقبها من قبل شركة Ookla، الرائدة عالمياً في اختبار سرعة النطاق العريض وشبكات الهاتف المتحرك وتحليل سرعة تنزيل وإرسال البيانات وذلك تقديراً لجهود اتصالات الدائمة والاستثمار في بناء واحدة من أكثر شبكات العالم تقدماً وتطوراً.

واعتمد التصنيف على تحليل تقوم به Ookla لملايين الاختبارات التي يقوم بها العملاء عبر كل شبكة للتحقق من سرعات الإنترنت، باستخدام تطبيقات مختلفة على منصات الهاتف المتحرك.

ويتم تحديد جوائز Speedtest لأفضل مشغلي الشبكات باستخدام "نقاط السرعة" التي تتضمن قياساً لسرعات كل مشغل في "التنزيل والإرسال"، وبالشكل الذي يسهم في تصنيف أداء سرعة الشبكة.

ونجحت شركة اتصالات في أن تكون المشغل الوحيد حول العالم بتصنيف أعلى من 90، حسب مؤشر Ookla Speedtest، إذ بلغت سرعة التنزيل 115.89 ميجابايت بالثانية، وبتصنيف إجمالي في "نقاط السرعة" 98.78 ميجابايت بالثانية.

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وفازت شركة اتصالات بجوائز Speedtest أيضاً عن فئة أسرع شبكة هاتف متحرك في العالم عن الربع الأول-الربع الثاني، والربع الثاني-الربع الثالث من العام 2020، وكانت أيضاً أسرع شبكة للنطاق العريض الثابت عن الربع الثالث-الربع الرابع من العام 2019.

وقال حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي بالإنابة لــ"مجموعة اتصالات": "فخورون بهذا الإنجاز الذي يعكس جهودنا المتواصلة لتحقيق استراتيجيتنا المتمثلة بقيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات".

وأضاف ساهمت هذه الاستراتيجية في دفعنا للأمام بشكلٍ متواصل للحصول على الاستجابة السريعة للتطورات العالمية على الصعيد الرقمي، والعمل على توفير الخدمات والحلول المتطورة بصورة استباقية لعملائنا.

وتابع ستواصل اتصالات التركيز على الاستثمار في شبكاتها لتكون الأفضل والأحدث في المجتمعات التي تنشط بها، وبما يسهم في تعزيز القيم المضافة لكافة الشركاء.

من جانبه، قال دووغ ساتلس، الرئيس التنفيذي وأحد مؤسسي Ookla، إن الإعلان عن حصول اتصالات على لقب أسرع شبكة للهاتف المتحرك في العالم، بمثابة إنجاز تاريخي تستحقه اتصالات بجدارة. فهي تتربع الآن على القمة من حيث سرعة شبكتها.

وبالإضافة إلى ذلك، حصلت اتصالات على لقب أسرع شبكة للنطاق العريض الثابت في دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة العربية.