الخارجية الأردنية تدين التفجير الإرهابى فى كابول

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، التفجير الانتحارى الإرهابى الذى وقع خارج مركز تدريبى فى منطقة دشت بارتشى غربى العاصمة الأفغانية كابول، وراح ضحيته العشرات من الأبرياء. وأوضح الناطق الرسمى باسم الوزارة، السفير ضيف الله الفايز - فى تصريح أوردته وكالة الأنباء الأردنية - وقوف الأردن مع حكومة وشعب أفغانستان الإسلامية، وموقفها الرافض لجميع أشكال التطرف والإرهاب التى تستهدف الجميع دون تمييز، مندداً بشدة بالهجوم الجبان الذى تبناه تنظيم داعش الإرهابي"، ورفضه باعتباره فعلاً جباناً يستهدف زعزعة الأمن واستقرار أفغانستان. Advertisements وأعرب الفايز عن خالص التعازى وصادق المواساة لذوى الضحايا وتمنياته للجرحى بالشفاء العاجل، ولجمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة دوام الأمن والاستقرار.

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