ونقلت وكالة "واس" عن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، أن "قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- صباح اليوم الأحد من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة و متعمده لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية"، على حد تعبيره.
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وقال سريع "بفضل الله وكرمه، سلاح الجو المسير ينفذ ثلاث هجمات بثلاث طائرات مسيرة... استهدفت مطارات جيزان وأبها وقاعدة خميس مشيط وكانت الإصابة دقيقة".
وقال التحالف بقيادة السعودية، أمس السبت، إنه اعترض ودمر ثلاث طائرات مسيرة محملة بالمتفجرات أطلقها الحوثيون على المنطقة الجنوبية بالمملكة.
ودان نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج، استمرار استهداف "الحوثيين" للمملكة العربية السعودية، والتي كان آخرها إطلاق طائرة دون طيار مفخخة.
كانت هذه تفاصيل خبر تحالف دعم الشرعية في اليمن: اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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