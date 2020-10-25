مصر تعلق على هجوم إرهابي استهدف مركزا تعليميا في أفغانستان

وأدان البيان بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي والذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات، حسبما ذكرت صحيفة "الشروق" المصرية.
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كما جدّدت مصر "رفضها التام لجميع أشكال الإرهاب والعنف والتطرُف، وتضامنها مع أفغانستان الصديقة في هذا المُصاب الأليم".
في سياق آخر، أعلنت السلطات الأفغانية، أمس السبت، مقتل القيادي البارز في تنظيم القاعدة أبو محسن المصري، الذي كان مدرجا على قائمة الإرهابيين المطلوبين لدى مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي.
وقالت مديرية الأمن الوطنية في أفغانستان على تويتر إن المصري الذي يُعتقد أنه الرجل الثاني في تنظيم القاعدة قُتل في عملية خاصة بإقليم غزنة، بحسب "رويترز".
والمصري متهم في الولايات المتحدة بتقديم دعم مادي وموارد لمنظمة إرهابية أجنبية والتآمر لقتل أمريكيين.
ويأتي الإعلان عن مقتل المصري بعد ساعات من مقُتل 18 شخصا على الأقل في هجوم انتحاري على مركز تعليمي في كابول تبناه تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي.
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