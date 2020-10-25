شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربى يدمر طائرة مفخخة حوثية أطلقت من اليمن باتجاه السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت وكالة الأنباء السعودية، عن المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية فى اليمن" العقيد الركن تركى المالكى قوله في ساعة متأخرة الليلة، إن التحالف اعترض ودمر طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات أطلقها الحوثيون باتجاه المنطقة الجنوبية من المملكة.

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وجاء نص البيان بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، قال المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية فى اليمن" العقيد الركن تركى المالكى، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم الأحد، من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة و متعمده لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.