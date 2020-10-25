حزمة مساعدات أمريكية للسودان بقيمة 81 مليون دولار

وأعلن مايك بومبيو عن حزمة مساعدات إنسانية لصالح المنكوبين في السودان بقيمة 81 مليون ​دولار​.

وقال بومبيو في تغريدة له على تويتر: "يشير هذا التمويل إلى استمرار القيادة الأمريكية في الاستجابة الإنسانية العالمية لمساعدة بعض الأشخاص الأكثر ضعفا في العالم".

​وتأتي المساعدات في اليوم التالي لتوقيع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قرارا بشطب اسم السودان من قائمة البلدان الراعية للإرهاب.

ووقع ترامب على القرار بعد دفع الحكومة السودانية تعويضات بقيمة 335 مليون دولار لأسر ضحايا تفجيرات سفارتي الولايات المتحدة في العاصمة الكينية (نيروبي) والعاصمة التنزانية (دار السلام) في أغسطس 1998 والبارجة الأمريكية يو أس كول في شواطئ اليمن في أكتوبر 2000.

ويعلق السودانيون آمالا عريضة على قرار شطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، في ظل اقتصاد مثقل بديون تقدر بنحو 60 مليار دولار ومعدلات تضخم بلغت 212 بالمئة وتدهور مريع في كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية والبنية التحتية.