شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة وحيدة بفيروس كورونا في موريتانيا والإجمالي يصل إلى 7663 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الموريتانية اليوم السبت، تسجيل إصابة واحدة بفيروس كورنا المستجد، وذلك بعد اجراء 121 فحصا؛ ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 7 آلاف و663 إصابة.



وأفاد بيان للوزارة - بثته الإذاعة الموريتانية - بأنه جرى تسجيل 4 حالات شفاء؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 7 آلاف و378 شخصا، بينما وصل الوفيات 163 حالة.