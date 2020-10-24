شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح مهمة لحماية الأطفال داخل وخارج المنزل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: وجه د. فهد الخضيري أستاذ وعالم أبحاث في المسرطنات، مجموعة من النصائح المهمة لحماية الأطفال من الأخطار داخل أو خارج المنزل. وقال الخضيري، في تغريدة عبر “تويتر”: لئلا تندم لإهمالك ومن أجل حماية أطفال عليك بما يلي: 1- قم برفع وإبعاد كافة الأدوية بعيداً عن الأطفال وفي خزانة مقفلة. Advertisements ٢- اغلق المسبح أو أي مكان فيه خطر على الأطفال. ٣- لا تترك كرسي أو سلّم جاهز للارتقاء بجوار درابزين أو أي ساتر جداري (لأن الطفل يستخدمه للصعود والسقوط). ٤- ابعد الكبريت والولاعات عن أطفالك. ٥- تفّقدهم حول سيارتك

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