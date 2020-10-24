شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام مُفزعة حول هدر الغذاء بالمملكة .. و«البرنامج الوطني» يسعى لخفضها للنصف (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أشار مدير البرنامج الوطني للحد من فقد الغذاء الأستاذ زيد الشبانات أن المملكة تسعى بكامل طاقتها للحد من الهدر الحاصل في الأطعمة، حيث وصلت نسب الهدر لأرقام مخيفة، مما استوجب من البرنامج للوقوف بجانب المؤسسات الحكومية الأخرى لتقليل نسب هدر الغذاء.

وقال “الشبانات” إننسبة هدر وفقد الغذاء سنويًا في المملكة بلغ 33%بتكلفة تبلغ 40 مليار ريال، وعلل وجود هذه النسبة الكبيرة بأن المبالغة في الإسراف والعادات والتقاليد التي تعتمد على المباهاة في العزائم لها تأثير كبير، وأيضًا الحفلات التي تقام في العزائم والأفراح والولائم، مما يتطلب من الجميع الوقوف وقفة حازمة للحد من تلك العادات لوقف الهدر في الطعام وهي مبادرة مميزة من المؤسسة العامة للحبوب، تبنّتها وقمنا بدراسة هي الأولى عربيًا تبحث عن أسباب هدر الطعام ونسبته.