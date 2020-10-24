شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على عشريني تورط في إتلاف أربعة من أجهزة الرصد الآلي في بيشة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد بن دباش ، بأن الجهات الأمنية بشرطة المنطقة تمكنت -بفضل الله- من القبض على مواطن في العقد الثاني من العمر ، تورط في إتلاف أربعة من أجهزة الرصد الآلي في محافظة بيشة. واكد المتحدث الإعلامي إنه قد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى فرع النيابة العامة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القبض على عشريني تورط في إتلاف أربعة من أجهزة الرصد الآلي في بيشة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.