«الهلال الأحمر» يحدد مخاطر وقيمة مخالفة ملاحقة «سيارة الإسعاف»

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: حذرت هيئة الهلال الأحمر من خطورة ملاحقة سيارة الإسعاف، حيث قد يتسبب ذلك في وقوع الحوادث، وتعطل عمل المسعفين وتأخير إنقاذ المصابين. وأوضحت الهيئة أن ملاحقة سيارة الإسعاف قد يتسبب فيما يلي: – احتمالية وقوع حادث بسبب التوقف المتكرر لسيارة الإسعاف Advertisements – وقوع الحادث يعني تعطل المسعفين وتأخير إنقاذ المصابين – قد يتسبب الحادث في إصابة المسعفين والسيارات التي خلفها وشددت هيئة الهلال الأحمر، على أهمية منح أولوية المرور دائما لسيارة الإسعاف لتسهيل عمل المسعفين وإنقاذ الحالات، موضحة أن قيمة مخالفة ملاحقة سيارة الإسعاف تصل إلى 900 ريال.

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