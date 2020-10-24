شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تعرف عن «مسجد الجن» بمكة ولماذا سمي بهذا الاسم؟ (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشرت دارة الملك عبدالعزيز مقطعاً وثائقياً عن “مسجد الجن” والذي يعد من أشهر مساجد العاصمة المقدسة.

ويقع مسجد الجن، أمام مقبرة المعلاة، وفيه تلقى الرسول صلى الله عليه وسلم بيعة الجن، وفيه استمع نفر من الجن إلى النبي الكريم وهو يتلو القرآن، ونزلت سورة الجن.

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وقال مدير مركز تاريخ مكة المكرمة، الدكتور فواز بن علي الدهاس، إنه يُعرف أيضًا باسم “مسجد الحرس”؛ لأن قائد الحرس في الدولة الأموية كان يجمع رجال أمن المدينة هناك ثم يعيد توزيعهم على أنحاء مكة المكرمة لمباشرة مهام الأمن فيها.

وأضاف الدهاس، أن المسجد سُمي باسم “مسجد الجن”؛ لأن الصحابة افتقدوا النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة، وبحثوا عنه في معظم أنحاء مكة المكرمة دون جدوى، وأثناء وجودهم في الحي الذي يقع به هذا المسجد، شاهدوه قادمًا من جهة “المعلاة”، ولما سألوه عن غيابه قال لهم صلى الله عليه وسلم: “كنت مع إخوانكم من الجن أفقههم في أمور دينهم”، فسُمي المكان “موقع الجن”، ثم لما بُني المسجد في المكان نفسه عُرف باسم مسجد الجن.

وتابع مدير مركز تاريخ مكة المكرمة أن مسجد الجن كان مهملًا على مدار التاريخ الإسلامي، وفي القرن الحادي عشر الهجري قام أهل مكة ببناء الأشجار حوله فسميت المنطقة باسم “الجنينة”، ثم أمر الملك فهد رحمه الله عام 1421هـ بإعادة بنا المسجد على الطراز العمراني الحديث.