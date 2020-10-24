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شكرا لقرائتكم خبر عن متحدثة التعليم تؤكد: الأصل في أداء الاختبارات عن بُعد .. وهكذا سيتم توزيع درجات أعمال السنة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكدت ابتسام الشهري المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم أن الأصل في أداء الاختبارات عن بُعد، ولكن يُسمح للمدارس التي ترغب بأداء الاختبارات حضوريا موافقة مدير التعليم وولي الأمر والتأكد من جاهزية المدرسة لتحقيق التباعد ولتطبيق كافة الاحترازات والبروتوكولات الوقائية لأداء الاختبارات في المدارس.
وتابعت “الشهري” في حديث لها عبر قناة الإخبارية السعودية، انه سيتم إعادة توزيع درجات أعمال السنة والاختبارات النهائية لكل مادة دراسية استثناءً للفصل الدراسي الأول 1442هـ، لتكون في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة (٤٠ درجة) لأعمال السنة (اختبارات قصيرة، مهمات أدائية، مشاركات صفية، واجبات منزلية) و(١٠) درجات للاختبار النهائي، والمرحلة الثانوية وفق الجدول المرفق.
واختتمت “الشهري” بقولها إنه سيتم إجراء الاختبارات النهائية عن بُعد للفصل الدراسي الأول 1442هـ، من خلال منصة مدرستي للمدارس الحكومية والأهلية المستفيدة من المنصة، أو المنصات التعليمية الأخرى التي تستخدمها المدارس الأهلية والعالمية، مع التأكيد على استمرار العملية التعليمية خلال فترة الاختبارات لتقديم الإثراءات التعليمية للطلاب ومعالجة الفاقد التعليمي.
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