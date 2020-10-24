برونو هنريكي ينقذ الاتحاد من الخسارة أمام الفتح

تعادل الاتحاد مع مضيفه الفتح بنتيجة 2 – 2 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء ضمن مواجهات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وجاء هدف الاتحاد الأول في الدقيقة 43 عن طريق اللاعب رومارينهو، قبل أن يتعادل الفتح عن طريق ركلة جزاء تقدم لها اللاعب ميتشيل تي فريدي ليضعها على يسار حارس المرمى عند الدقيقة 49، وفي الدقيقة 63 أضاف اللاعب علي الزقعان هدف الفتح الثاني، ليعود الاتحاد من جديد ويُعادل النتيجة عن طريق لاعبه برونو هنريكي في الدقيقة 92.
وبهذه النتيجة رفع الفتح رصيده إلى 4 نقاط في المركز الرابع، فيما رفع الاتحاد رصيده لنقطة واحدة بعد مرور جولتين من الدوري في المركز الـ 11.
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