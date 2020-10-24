صدرت الموافقة الكريمة ، على ترقية محافظ الدوادمي الأستاذ سلطان بن سعد السديري، للمرتبة الخامسة عشر. وتتقدم صحيفة الخليج الإلكترونية بالتهنئة لسعادة المحافظ متمنين له التوفيق والسداد في خدمة دينه و مليكه ووطنه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ترقية محافظ الدوادمي إلى المرتبة الخامسة عشر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.