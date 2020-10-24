نتنياهو: توصلنا لـ 3 اتفاقيات مع دول عربية في 6 أسابيع فقط

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ولفت إلى قول نتنياهو: "توصلنا إلى ثلاث اتفاقيات سلام مع دول عربية خلال ستة أسابيع فقط ودول عربية أخرى ستقيم علاقات مع إسرائيل".
وأعلن نتنياهو أن "وفدا إسرائيليا سيزور السودان خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل إطلاق التعاون بين البلدين في بعض المجالات بعد الإعلان، أمس الجمعة عن تطبيع العلاقات بينهما".
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي: "السودان كان بلدا معاديا لإسرائيل وهو شارك في حرب ضدنا، واستخدمته إيران كأرض لتهريب أسلحة خطيرة إلى حماس".
وأضاف: "هذه الاتفاقيات جيدة للأمن وللاقتصاد. سيغادر وفد إسرائيلي إلى السودان في الأيام المقبلة لاستكمال الاتفاقيات، وستكون هناك اتفاقيات سلام مع دول عربية أخرى!".
وكان وزير الخارجية السوداني المكلف عمر قمر الدين، أعلن أمس الجمعة أن الحكومة الانتقالية وافقت على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، موضحا أن "المصادقة عليه تظل من اختصاص الأجسام التشريعية".
وأصبح السودان الدولة العربية الخامسة التي تعلن تطبيع علاقاتها مع تل أبيب وذلك بعد مصر (1979)، ثم الأردن (1994)، والإمارات والبحرين (2020).
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العلاقات الرسمية بين إسرائيل والعرب
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