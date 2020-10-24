الرئاسة الفلسطينية: تصريحات عباس زكي بشأن السعودية لا تمثلنا

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) تأكيد الرئاسة، أن "تصريح عباس زكي، في مقابلة على تلفزيون الميادين، اليوم، حول المملكة العربية السعودية والتطبيع، لا يمثل فيه سوى نفسه، ولا يعبر عن الموقف الرسمي الفلسطيني، الذي لا يسمح بالمس بالدول والرموز السيادية العربية".
وشددت الرئاسة على "عمق العلاقات الأخوية بين دولة فلسطين والمملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي قامت دوما على الاحترام والتقدير المتبادل بين الشعبين والقيادتين".
وكان زكي صرح أن "هناك مساع لإنهاء دور العائلة السعودية المالكة". واعتبر أن السعودية تدرك أنها إذا سلكت مسار التطبيع "لن تكون هناك كعبة، ولا مسجد نبوي، وسيكون هناك مستقبل مظلم".
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