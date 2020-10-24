البرلمان الصومالي يمنح الثقة للحكومة الجديدة

وأوضحت وكالة الأنباء الصومالية أن الحكومة الجديدة نالت الثقة بعدما حصلت على 188 صوتا من أصل 275 صوت.

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وقال روبلي في كلمة له قبل جلسة التصويت إن: برنامج حكومته الجديدة يتضمن تعزيز الأمن والاستقرار، والعدالة، والنمو الاقتصادي، والسيطرة على فيروس كورونا "كوفيد - 19" ، وحماية حقوق الإنسان، إضافة إلى إجراء الانتخابات.

وقد أدت الحكومة الصومالية الجديدة اليمين الدستورية أمام رئيس المحكمة العليا في البلاد يوسف أحمد باشي.

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وكان مكتب الرئيس الصومالي، محمد عبد الله فرماجو، أعلن في سبتمبر/ أيلول الماضي تعيين محمد حسين روبلي رئيسا جديدا للوزراء.

ويحل روبلي الوافد الجديد على السياسة محل حسن علي خيري الذي أقيل في يوليو/ تموز بعد صراع على السلطة مع الرئيس، بحسب رويترز.

وكان البرلمان الصومالي قد أطاح، بخيري، في يوليو، بعد تصويت بسحب الثقة من حكومته.