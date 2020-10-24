البرلمان الصومالي يمنح الثقة للحكومة الجديدة

وأوضحت وكالة الأنباء الصومالية أن الحكومة الجديدة نالت الثقة بعدما حصلت على 188 صوتا من أصل 275 صوت.
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وقال روبلي في كلمة له قبل جلسة التصويت إن: برنامج حكومته الجديدة يتضمن تعزيز الأمن والاستقرار، والعدالة، والنمو الاقتصادي، والسيطرة على فيروس كورونا "كوفيد - 19" ، وحماية حقوق الإنسان، إضافة إلى إجراء الانتخابات.
وقد أدت الحكومة الصومالية الجديدة اليمين الدستورية أمام رئيس المحكمة العليا في البلاد يوسف أحمد باشي.
وكان مكتب الرئيس الصومالي، محمد عبد الله فرماجو، أعلن في سبتمبر/ أيلول الماضي تعيين محمد حسين روبلي رئيسا جديدا للوزراء.
ويحل روبلي الوافد الجديد على السياسة محل حسن علي خيري الذي أقيل في يوليو/ تموز بعد صراع على السلطة مع الرئيس، بحسب رويترز.
وكان البرلمان الصومالي قد أطاح، بخيري، في يوليو، بعد تصويت بسحب الثقة من حكومته.
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